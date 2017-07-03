«Советский спорт»: У Черчесова конфликт с Дзагоевым, В.Березуцким, Акинфеевым и Смоловым
У главного тренера сборной России Станислава Черчесова конфликт с рядом ведущих игроков национальной команды.
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступление за сборную из-за плохих отношений с Черчесовым. Серьезный конфликт с тренером у Федора Смолова, но агент игрока не советует футболисту идти на открытую конфронтацию. Аналогичная ситуация сложилась у Алана Дзагоева.
Голкипер ЦСКА Акинфеев в присутствии большого числа третьих лиц бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба и Игорь Денисов также не вызываются в национальную команду из-за конфликта с главным тренером.
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