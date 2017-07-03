У главного тренера сборной России Станислава Черчесова конфликт с рядом ведущих игроков национальной команды.

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступление за сборную из-за плохих отношений с Черчесовым. Серьезный конфликт с тренером у Федора Смолова, но агент игрока не советует футболисту идти на открытую конфронтацию. Аналогичная ситуация сложилась у .

Голкипер ЦСКА Акинфеев в присутствии большого числа третьих лиц бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба и Игорь Денисов также не вызываются в национальную команду из-за конфликта с главным тренером.