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    «Советский спорт»: У Черчесова конфликт с Дзагоевым, В.Березуцким, Акинфеевым и Смоловым

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Федор Смолов Станислав Черчесов сборная России Алан Дзагоев Краснодар

    У главного тренера сборной России Станислава Черчесова конфликт с рядом ведущих игроков национальной команды.

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступление за сборную из-за плохих отношений с Черчесовым. Серьезный конфликт с тренером у Федора Смолова, но агент игрока не советует футболисту идти на открытую конфронтацию. Аналогичная ситуация сложилась у Алана Дзагоева.

    Голкипер ЦСКА Акинфеев в присутствии большого числа третьих лиц бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды.

    Ранее сообщалось, что Артем Дзюба и Игорь Денисов также не вызываются в национальную команду из-за конфликта с главным тренером.

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