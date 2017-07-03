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    21-летний россиянин Медведев обыграл на «Уимблдоне» третью ракетку мира Вавринку

    Теги Уимблдон ATP Стэн Вавринка Даниил Медведев

    Россиянин Даниил Медведев, в первом круге «Уимблдона» обыгравший третью ракетку мира Стэна Вавринку со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1, впервые в карьере одержал победу над теннисистом Топ-10. До этого Медведев проиграл соперникам из десятки два матча.

    Кроме того, сегодня 21-летний россиянин впервые в карьере вышел во второй круг турнира «Большого шлема». Медведев стал первым игроком с 2003 года, который свою первую победу на «Шлеме» одержал в матче с соперником из Топ-3. В 2003 на «Уимблдоне» Иво Карлович обыграл вторую ракетку мира Ллейтона Хьюитта.

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