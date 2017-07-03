«Зенит», вероятно, обменяет Кокорина на Смолова, доплатив «Краснодару»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, вероятно, перейдет в до закрытия летнего окна.

Речь пока не идет о выкупе трансфера форварда. Клубы на неофициальном уровне обсуждают обмен. Смолов интересен «Зениту». понимает, что в нынешних обстоятельствах футболист может потерять мотивацию.

Ни «Зенит», ни «Спартак» не готовы платить за Смолова 30 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте футболиста. В случае со «Спартаком» «Краснодар» не намерен отпускать форварда за меньшую компенсацию. В случае с «Зенитом» цена может быть снижена до 16 миллионов.

Применительно к «Зениту» обсуждается и вариант с обменом Смолова на другого футболиста. «Краснодар» готов к обмену и отдает предпочтение нападающему . «Зенит» пока не определился. В случае обмена петербургскому клубу придется доплатить «Краснодару» за Смолова.

Переходы вряд ли состоятся в ближайшие дни. Дело в том, что регламенты еврокубков позволяют Смолову сыграть в квалификации за «Краснодар», а затем выступать за «Зенит» на групповом этапе.