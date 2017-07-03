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    Константин Сарсания: «Полоз и Ерохин укрепят «российские позиции»

    Теги Зенит Константин Сарсания Премьер-лига Россия Дмитрий Полоз Александр Ерохин лимит на легионеров

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал переходы игроков «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина.

    «Это футболисты сборной России. Тренерским штабом была поставлена задача приобрести этих ребят, и мы ее решили.

    Они укрепят так называемые «российские позиции», поскольку у нас в чемпионате есть лимит на легионеров.

    Полоз и Ерохин сделают команду сильнее, будут конкурировать за место в составе и, верим, помогут «Зениту» выиграть трофеи.

    Что касается позиции Ерохина на поле, то главному тренеру нужно время, чтобы определиться с игровой схемой. Все будет зависеть от будущих приобретений. Это могут быть варианты как в три центральных полузащитника, так и в два. Ерохин как раз может действовать на нескольких позициях.

    Если говорить о роли Полоза, то он может сыграть на всех четырех позициях в атаке: первого форварда, второго, справа на фланге и слева», – сказал Сарсания.

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