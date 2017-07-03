Марадона намерен стать гражданином России

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может стать гражданином России.

Латиноамериканец хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно журналистам, которые сопровождали Марадону в России на выходных.

Аргентинец прилетел в России по приглашению движения «Россия любит футбол». Он побывал в Москве и Санкт-Петербурге.

«Любому захотелось бы стать тренером сборной России». Марадона хочет к нам