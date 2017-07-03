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    Марадона намерен стать гражданином России

    Теги светская хроника Диего Марадона

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может стать гражданином России.

    Латиноамериканец хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно журналистам, которые сопровождали Марадону в России на выходных.

    Аргентинец прилетел в России по приглашению движения «Россия любит футбол». Он побывал в Москве и Санкт-Петербурге.

    «Любому захотелось бы стать тренером сборной России». Марадона хочет к нам

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