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    Роналду сообщил Пересу, что не собирается уходить из «Реала»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес

    Нападающий Криштиану Роналду не планирует покидать «Реал».

    32-летний капитан сборной Португалии после поражения команды от Чили в полуфинале Кубка конфедераций провел беседу с президентом мадридцев Флорентино Пересом.

    Роналду заверил Переса, что не собирается уходить из команды, сообщает A Bola со ссылкой на El Confidencial.

    «За ужином с друзьями я только сказал, что меня огорчает эта ситуация (с обвинением в неуплате налогов – прим. Sports.ru), что меня ранит подобное отношение: со мной обращаются как с преступником, хотя я всегда выполнял все налоговые обязательства как в Англии, так и в Испании.

    Я никогда не говорил, что хочу покинуть «Реал», – заявил Роналду в телефонном разговоре с Пересом.

    Игрок и президент встретятся в конце июля, когда Роналду выйдет из отпуска.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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