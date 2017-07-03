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    Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан»

    Теги Байер Милан бундеслига Германия серия А Италия трансферы фото Хакан Чалханоглу

    «Милан» объявил о приобретении атакующего полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу.

    23-летний хавбек сборной Турции подписал контракт с итальянской командой до лета 2021 года.

    Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за Чалханоглу 20 миллионов евро. Игрок будет получать 2,5 миллиона в год.

    Чалханоглу не играл с февраля. ФИФА дисквалифицировала футболиста до конца сезона из-за нарушения трансферных правил.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Милана»

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