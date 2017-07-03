Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан»

объявил о приобретении атакующего полузащитника « Хакана Чалханоглу.

23-летний хавбек сборной Турции подписал контракт с итальянской командой до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за Чалханоглу 20 миллионов евро. Игрок будет получать 2,5 миллиона в год.

Чалханоглу не играл с февраля. ФИФА дисквалифицировала футболиста до конца сезона из-за нарушения трансферных правил.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Фото: официальный сайт «Милана»