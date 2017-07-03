Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан»
«Милан» объявил о приобретении атакующего полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу.
23-летний хавбек сборной Турции подписал контракт с итальянской командой до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за Чалханоглу 20 миллионов евро. Игрок будет получать 2,5 миллиона в год.
Чалханоглу не играл с февраля. ФИФА дисквалифицировала футболиста до конца сезона из-за нарушения трансферных правил.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Фото: официальный сайт «Милана»
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