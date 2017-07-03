Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на острове, ответил на вопрос об арене.

– Вы довольно долго на стадионе практически живете. Когда сможете сказать: «Я свободен, стадион – больше не моя проблема»?

– Я живу на стадионе по поручению нашего губернатора. А он недвусмысленно дал мне понять, что стадион – сфера моей ответственности до завершения матчей . Я буду ареной заниматься до полуфинала, который пройдет на нашем стадионе.

Конечно, стадион уже не требует столько внимания, как раньше. Строительные работы и пусконаладка завершены, и мы принимаем сложнейшее и очень важное мероприятие международного уровня как главная площадка России в рамках Кубка конфедераций.

Сегодня стадион – культурно-спортивный комплекс – живет уже своей жизнью. 1 июля был интересный момент. Поскольку прогноз синоптиков был неблагоприятный, по требованию чиновников ФИФА мы закрывали раздвижную кровлю. Это совпало с репетицией церемонии закрытия. В проектном расчетном времени вся процедура закрывания кровли должна занимать 20 минут. Мы в них уложились. Я очень надеюсь, что ЧМ-2018 управлять нашим стадионом можно будет с обычного планшета: выкатным полем, раздвижной кровлей, подачей тепла, дымоудалением, вентиляцией, холодом и так далее.

– Во время Кубка конфедераций была непонятная ситуация с полем. Криштиану Роналду его обругал.

– Роналду не хотел играть на нашем поле, и он не играл в финальном матче. Все логично. Что касается качества газона – да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон. И мы понимаем, что сегодня эта опция находится в зоне риска.

Именно поэтому мы отрабатываем вариант, связанный с перемещением выкатного поля из чаши стадиона на внешний периметр. Выкатное поле – это то, чем придется заниматься серьезно, – сказал чиновник.

Кто руководил стройкой стадиона в Петербурге