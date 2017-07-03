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    Игорь Албин: «Роналду не хотел играть на поле арены «Санкт-Петербург», и он не попал в финал»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии ЧМ-2018 Крестовский Кубок конфедераций Георгий Полтавченко Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, ответил на вопрос об арене.

    – Вы довольно долго на стадионе практически живете. Когда сможете сказать: «Я свободен, стадион – больше не моя проблема»?

    – Я живу на стадионе по поручению нашего губернатора. А он недвусмысленно дал мне понять, что стадион – сфера моей ответственности до завершения матчей ЧМ-2018. Я буду ареной заниматься до полуфинала, который пройдет на нашем стадионе.

    Конечно, стадион уже не требует столько внимания, как раньше. Строительные работы и пусконаладка завершены, и мы принимаем сложнейшее и очень важное мероприятие международного уровня как главная площадка России в рамках Кубка конфедераций.

    Сегодня стадион – культурно-спортивный комплекс – живет уже своей жизнью. 1 июля был интересный момент. Поскольку прогноз синоптиков был неблагоприятный, по требованию чиновников ФИФА мы закрывали раздвижную кровлю. Это совпало с репетицией церемонии закрытия. В проектном расчетном времени вся процедура закрывания кровли должна занимать 20 минут. Мы в них уложились. Я очень надеюсь, что ЧМ-2018 управлять нашим стадионом можно будет с обычного планшета: выкатным полем, раздвижной кровлей, подачей тепла, дымоудалением, вентиляцией, холодом и так далее.

    – Во время Кубка конфедераций была непонятная ситуация с полем. Криштиану Роналду его обругал.

    – Роналду не хотел играть на нашем поле, и он не играл в финальном матче. Все логично. Что касается качества газона – да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон. И мы понимаем, что сегодня эта опция находится в зоне риска.

    Именно поэтому мы отрабатываем вариант, связанный с перемещением выкатного поля из чаши стадиона на внешний периметр. Выкатное поле – это то, чем придется заниматься серьезно, – сказал чиновник.

    Кто руководил стройкой стадиона в Петербурге

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