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    Чили в финале КК-2017, два ребенка Роналду, Полоз и Ерохин в «Зените» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Чили – в финале Кубка конфедераций! В полуфинале обыграна Португалия (0:0, по пенальти – 3:0), главный момент – Клаудио Браво взял 3 пенальти из 3.

    2. Криштиану Роналду подтвердил, что у него родились два ребенка. Из-за этого он не сыграет за третье место на КК. 

    3. «Зенит» подписал еще двух игроков «Ростова» – Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Оба – бесплатно. Оказывается, они могли расторгнуть контракты с «Ростовом» в любой момент и вообще без обязательств. Изящно.

    4. Мощнейший переход в НБА: звездный разыгрывающий Крис Пол обменян из «Клипперс» в «Хьюстон»

    5. Насыщенный день «Зенита»: Манолас недоволен тем, что его зарплата привязана к рублю, и просит подождать; Паредес должен вот-вот приехать; аргентинец Павон – на паузе; Луческу заплатили 2,5 млн евро.

    6. Столкновение Феттеля и Хэмилтона расследуют повторно. Босс ФИА недоволен действиями Феттеля. Скандал!

    7. Наши хоккеисты оккупировали импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL): Свечников и Хованов выбраны под 1-м и 2-м номерами, Торопченко – под 4-м. Хорошо!

    8. Матчи чемпионата России по футболу теперь будут начинаться в фиксированное время. Например, летом – в 15.00, 17.30, 20.00.

    9. 1 июля КХЛ признает игроков московского «Динамо» неограниченно свободными агентами, то есть они смогут уйти в другие клубы. И все из-за долгов. 

    10. «Порту» обвинил «Бенфику» в сотрудничестве с черным магом из Гвинеи-Бисау. Да, вы все правильно прочитали. 

    11. Усэйн Болт выиграл 100 м на IAAF World Challenge, а Уэйд ван Никерк установил мировой рекорд на 300 м. Красиво. 

    Цитаты дня. «Вот говорят, что «Спартак» – народная команда. А кто болеет за ЦСКА? Быдло? Бараны?» и другие фрагменты лекции Евгения Гинера. 

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