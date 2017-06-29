Чили в финале КК-2017, два ребенка Роналду, Полоз и Ерохин в «Зените» и другие новости утра

1. Чили – в финале Кубка конфедераций! В полуфинале обыграна Португалия (0:0, по пенальти – 3:0), главный момент – Клаудио Браво взял 3 пенальти из 3.

2. Криштиану Роналду подтвердил, что у него родились два ребенка. Из-за этого он не сыграет за третье место на КК.

3. «Зенит» подписал еще двух игроков «Ростова» – Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Оба – бесплатно. Оказывается, они могли расторгнуть контракты с «Ростовом» в любой момент и вообще без обязательств. Изящно.

4. Мощнейший переход в НБА: звездный разыгрывающий Крис Пол обменян из «Клипперс» в «Хьюстон».

5. Насыщенный день «Зенита»: Манолас недоволен тем, что его зарплата привязана к рублю, и просит подождать; Паредес должен вот-вот приехать; аргентинец Павон – на паузе; Луческу заплатили 2,5 млн евро.

6. Столкновение Феттеля и Хэмилтона расследуют повторно. Босс ФИА недоволен действиями Феттеля. Скандал!

7. Наши хоккеисты оккупировали импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL): Свечников и Хованов выбраны под 1-м и 2-м номерами, Торопченко – под 4-м. Хорошо!

8. Матчи чемпионата России по футболу теперь будут начинаться в фиксированное время. Например, летом – в 15.00, 17.30, 20.00.

9. 1 июля КХЛ признает игроков московского «Динамо» неограниченно свободными агентами, то есть они смогут уйти в другие клубы. И все из-за долгов.

10. «Порту» обвинил «Бенфику» в сотрудничестве с черным магом из Гвинеи-Бисау. Да, вы все правильно прочитали.

11. Усэйн Болт выиграл 100 м на IAAF World Challenge, а Уэйд ван Никерк установил мировой рекорд на 300 м. Красиво.

Цитаты дня. «Вот говорят, что «Спартак» – народная команда. А кто болеет за ЦСКА? Быдло? Бараны?» и другие фрагменты лекции Евгения Гинера.