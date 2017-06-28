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    Паредес договорился с «Зенитом» и пройдет медосмотр на этой неделе

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Леандро Паредес

    Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит».

    Агент 22-летнего аргентинца этой ночью договорился об условиях контракта с представителями клуба из Санкт-Петербурга.

    Паредес в ближайшее время вернется из Аргентины в Европу. Скорее всего, уже в эти выходные игрок пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит».

    В минувшем сезоне Паредес в 27 матчах серии А забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    «Зенит» заплатит за Маноласа и Паредеса 60 млн евро и 7 млн в качестве возможных бонусов

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