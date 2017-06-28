Паредес договорился с «Зенитом» и пройдет медосмотр на этой неделе

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в .

Агент 22-летнего аргентинца этой ночью договорился об условиях контракта с представителями клуба из Санкт-Петербурга.

Паредес в ближайшее время вернется из Аргентины в Европу. Скорее всего, уже в эти выходные игрок пройдет медосмотр перед переходом в .

В минувшем сезоне Паредес в 27 матчах серии А забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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