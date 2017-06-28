«Зенит» приостановил переговоры с «Бока Хуниорс» по Павону

Трансфер нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона в может сорваться.

Как сообщает аргентинское издание Ole, переговоры по 21-летнему аргентинцу приостановлены по инициативе петербургского клуба.

Изначально предлагал 18 миллионов евро, и это предложение предварительно устраивало «Боку». Позже аргентинцы потребовали 22 миллиона евро, что не устроило «Зенит».

На данный момент приоритетом для «Зенита» является приобретение у «Ромы» , поэтому переговоры по Павону приостановлены как минимум до перехода игрока «Ромы» в петербургскую команду.

Статистику Павона можно изучить здесь.