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    «Зенит» приостановил переговоры с «Бока Хуниорс» по Павону

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Леандро Паредес Кристиан Павон

    Трансфер нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона в «Зенит» может сорваться.

    Как сообщает аргентинское издание Ole, переговоры по 21-летнему аргентинцу приостановлены по инициативе петербургского клуба.

    Изначально «Зенит» предлагал 18 миллионов евро, и это предложение предварительно устраивало «Боку». Позже аргентинцы потребовали 22 миллиона евро, что не устроило «Зенит».

    На данный момент приоритетом для «Зенита» является приобретение у «Ромы» Леандро Паредеса, поэтому переговоры по Павону приостановлены как минимум до перехода игрока «Ромы» в петербургскую команду.

    Статистику Павона можно изучить здесь.

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