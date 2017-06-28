«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро за расторжение контракта

Бывший главный тренер Мирча Луческу больше не имеет финансовых претензий к команде.

Клуб из Санкт-Петербурга выплатил 71-летнему румынскому специалисту компенсацию за досрочное расторжение контракта после одного сезона во главе команды.

Луческу требовал у «Зенита» 4 миллиона евро. Клуб заплатил тренеру 2,5 миллиона. Пока остаются вопросы со штабом Луческу.

Мирча Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 млн евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись»