Сегодня проходит импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL), на котором клубы выбирают иностранных игроков.

Драфт состоит из двух раундов, команды располагаются в зависимости от выступлений в прошлом регулярном сезоне.

Каждый клуб CHL может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки. Права на них закрепляются на импорт-драфте.

В этом году было выбрано в общей сложности 72 игрока из 11 стран, в том числе 19 россиян (в прошлом году – 24). Также были задрафтованы 15 чехов, 8 шведов, 7 словаков и 6 белорусов.

1. «Бэрри Колтс» – н Андрей Свечников, Россия

2. «Монктон» – н Александр Хованов, Россия

3. «Кутеней» – н Джильян Кохлер, Швейцария

4. «Гелф» – н Алексей Торопченко, Россия

6. «Ванкувер Джайэнтс» – н Милош Роман, Словакия

7. «Норт-Бэй» – н Филип Читил, Чехия

8. «Римуски» – н Дмитрий Завгородний, Россия

9. «Принс Альберт» – н Доминик Бокк, Германия

10. «Сагино» – н Мартин Нечас, Чехия...

12. «Эдмонтон Ойл Кингс» – н Андрей Павленко, Беларусь...

16. «Оттава 67» – з Никита Охотюк, Россия...

25. «Флинт Файрбердс» – з Никита Александров, Россия

26. «Гатино» – н Михаил Шестопалов, Россия...

29. «Викториявилль» – н Матвей Заседа, Россия...

30. «Виктория Кугарс» – н Игорь Мартынов, Беларусь...

32. «Шикутими» – н Владислав Котков, Россия...

35. «Кейп-Бретон» – н Егор Соколов, Россия

36. «Трай-Сити» – з Роман Калиниченко, Россия...

43. «Питерборо» – з Глеб Бабинцев, Россия...

45. «Муз Джо» – з Олег Сосунов, Россия

46. «Виндзор» – н Кирилл Кожевников, Россия...

48. «Летбридж» – н Егор Зудилов, Россия...

54. «Принц Джонс» – н Владислав Михальчук, Беларусь

55. «Оуэн Саунд Аттак» – н Василий Филяев, Беларусь

56. «Сиэтл Тандербердс» – н Никита Малухин, Россия...

60. «Реджина Пэтс» – з Егор Замула, Россия...

96. «Трай-Сити» – н Сергей Сапего, Беларусь...

101. «Шавиниган Катарактс» – з Данила Роганов, Россия...

106. «Виндзор» – з Лев Стариков, Россия...

118. «Эверетт Силвертипс» – н Павел Ажгирей, Беларусь

Свечников – новая русская суперзвезда