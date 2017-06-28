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    Импорт-драфт CHL. Свечников и Хованов выбраны под 1-м и 2-м номерами, Торопченко – под 4-м

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    Сегодня проходит импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL), на котором клубы выбирают иностранных игроков.

    Драфт состоит из двух раундов, команды располагаются в зависимости от выступлений в прошлом регулярном сезоне.

    Каждый клуб CHL может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки. Права на них закрепляются на импорт-драфте.

    В этом году было выбрано в общей сложности 72 игрока из 11 стран, в том числе 19 россиян (в прошлом году – 24). Также были задрафтованы 15 чехов, 8 шведов, 7 словаков и 6 белорусов.

    1. «Бэрри Колтс» – н Андрей Свечников, Россия

    2. «Монктон» – н Александр Хованов, Россия

    3. «Кутеней» – н Джильян Кохлер, Швейцария

    4. «Гелф» – н Алексей Торопченко, Россия

    6. «Ванкувер Джайэнтс» – н Милош Роман, Словакия

    7. «Норт-Бэй» – н Филип Читил, Чехия

    8. «Римуски» – н Дмитрий Завгородний, Россия

    9. «Принс Альберт» – н Доминик Бокк, Германия

    10. «Сагино» – н Мартин Нечас, Чехия...

    12. «Эдмонтон Ойл Кингс» – н Андрей Павленко, Беларусь...

    16. «Оттава 67» – з Никита Охотюк, Россия...

    25. «Флинт Файрбердс» – з Никита Александров, Россия

    26. «Гатино» – н Михаил Шестопалов, Россия...

    29. «Викториявилль» – н Матвей Заседа, Россия...

    30. «Виктория Кугарс» – н Игорь Мартынов, Беларусь...

    32. «Шикутими» – н Владислав Котков, Россия...

    35. «Кейп-Бретон» – н Егор Соколов, Россия

    36. «Трай-Сити» – з Роман Калиниченко, Россия...

    43. «Питерборо» – з Глеб Бабинцев, Россия...

    45. «Муз Джо» – з Олег Сосунов, Россия

    46. «Виндзор» – н Кирилл Кожевников, Россия...

    48. «Летбридж» – н Егор Зудилов, Россия...

    54. «Принц Джонс» – н Владислав Михальчук, Беларусь

    55. «Оуэн Саунд Аттак» – н Василий Филяев, Беларусь

    56. «Сиэтл Тандербердс» – н Никита Малухин, Россия...

    60. «Реджина Пэтс» – з Егор Замула, Россия...

    96. «Трай-Сити» – н Сергей Сапего, Беларусь...

    101. «Шавиниган Катарактс» – з Данила Роганов, Россия...

    106. «Виндзор» – з Лев Стариков, Россия...

    118. «Эверетт Силвертипс» – н Павел Ажгирей, Беларусь

    Свечников – новая русская суперзвезда

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