Импорт-драфт CHL. Свечников и Хованов выбраны под 1-м и 2-м номерами, Торопченко – под 4-м
Сегодня проходит импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL), на котором клубы выбирают иностранных игроков.
Драфт состоит из двух раундов, команды располагаются в зависимости от выступлений в прошлом регулярном сезоне.
Каждый клуб CHL может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки. Права на них закрепляются на импорт-драфте.
В этом году было выбрано в общей сложности 72 игрока из 11 стран, в том числе 19 россиян (в прошлом году – 24). Также были задрафтованы 15 чехов, 8 шведов, 7 словаков и 6 белорусов.
1. «Бэрри Колтс» – н Андрей Свечников, Россия
2. «Монктон» – н Александр Хованов, Россия
3. «Кутеней» – н Джильян Кохлер, Швейцария
4. «Гелф» – н Алексей Торопченко, Россия
6. «Ванкувер Джайэнтс» – н Милош Роман, Словакия
7. «Норт-Бэй» – н Филип Читил, Чехия
8. «Римуски» – н Дмитрий Завгородний, Россия
9. «Принс Альберт» – н Доминик Бокк, Германия
10. «Сагино» – н Мартин Нечас, Чехия...
12. «Эдмонтон Ойл Кингс» – н Андрей Павленко, Беларусь...
16. «Оттава 67» – з Никита Охотюк, Россия...
25. «Флинт Файрбердс» – з Никита Александров, Россия
26. «Гатино» – н Михаил Шестопалов, Россия...
29. «Викториявилль» – н Матвей Заседа, Россия...
30. «Виктория Кугарс» – н Игорь Мартынов, Беларусь...
32. «Шикутими» – н Владислав Котков, Россия...
35. «Кейп-Бретон» – н Егор Соколов, Россия
36. «Трай-Сити» – з Роман Калиниченко, Россия...
43. «Питерборо» – з Глеб Бабинцев, Россия...
45. «Муз Джо» – з Олег Сосунов, Россия
46. «Виндзор» – н Кирилл Кожевников, Россия...
48. «Летбридж» – н Егор Зудилов, Россия...
54. «Принц Джонс» – н Владислав Михальчук, Беларусь
55. «Оуэн Саунд Аттак» – н Василий Филяев, Беларусь
56. «Сиэтл Тандербердс» – н Никита Малухин, Россия...
60. «Реджина Пэтс» – з Егор Замула, Россия...
96. «Трай-Сити» – н Сергей Сапего, Беларусь...
101. «Шавиниган Катарактс» – з Данила Роганов, Россия...
106. «Виндзор» – з Лев Стариков, Россия...
118. «Эверетт Силвертипс» – н Павел Ажгирей, Беларусь
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