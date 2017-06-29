на официальном сайте объявил о трейде с «Клипперс», в результате которого команду пополнил звездный разыгрывающий Крис Пол.

за Пола получили Патрика Беверли, Сэма Деккера, Лу Уильямса, , Даррана Хиллиарда, ДеАндре Лиггинса, Кайла Уилтжера, пик первого раунда будущего драфта, а также денежную компенсацию.

В сезоне-2017/18 32-летний Пол заработает 24,2 миллиона долларов.