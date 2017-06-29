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    НБА. Крис Пол официально стал игроком «Хьюстона»

    Теги переходы Хьюстон Клипперс Крис Пол Лу Уильямс НБА Патрик Беверли Сэм Деккер Монтрез Харрелл Дарран Хиллиард

    «Хьюстон» на официальном сайте объявил о трейде с «Клипперс», в результате которого команду пополнил звездный разыгрывающий Крис Пол.

    «Клипперс» за Пола получили Патрика Беверли, Сэма Деккера, Лу Уильямса, Монтреза Харрелла, Даррана Хиллиарда, ДеАндре Лиггинса, Кайла Уилтжера, пик первого раунда будущего драфта, а также денежную компенсацию.

    В сезоне-2017/18 32-летний Пол заработает 24,2 миллиона долларов.

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