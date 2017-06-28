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    Ерохин и Полоз могли расторгнуть контракт с «Ростовом» в любой момент без обязательств

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия трансферы Дмитрий Полоз Александр Ерохин

    Стали известны детали перехода полузащитника Александра Ерохина и нападающего Дмитрия Полоза в «Зенит».

    «Контракт Ерохина и Полоза был составлен таким образом, что игроки могли в любой момент расторгнуть его без каких-либо финансовых обязательств.

    Юридически их переход в «Зенит» абсолютно чист», — сказал собеседник агентства «Р-Спорт».

    Напомним, что Ерохин и Полоз перешли в «Зенит» на правах свободных агентов, подписав с питерцами 3-летние контракты.

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