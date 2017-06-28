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    «Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг колдуна

    Теги высшая лига Португалия Порту Бенфика

    «Порту» обвинил «Бенфику» в использовании запрещенных приемов в минувшем сезоне.

    «Порту», занявший второе место, выступил с обвинениями в адрес лиссабонцев, ставших чемпионами, заявив, что те прибегнули к услугам колдуна. Об этом заявил директор клуба по коммуникациям с общественностью Франсишку Маркеш. 

    По их информации, «Бенфика» обратилась к услугам черного мага Арманду Наги из Гвинеи-Бисау. У «Порту» появились скриншоты переписки лиссабонцев с колдуном по электронной почте. Так, Нага заключил с «Бенфикой» договор, согласно которому он получал деньги за выполненные задачи.

    5 тысяч евро он получил за победу «Бенфики» в Суперкубке Португалии, финале Кубка или Кубка лиги, 100 тысяч – за победу в чемпионате Португалии, 10 тысяч евро – за каждую победу на групповом этапе Лиги чемпионов, 30 тысяч – за каждую победу в плей-офф.

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