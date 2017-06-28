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    Полоз и Ерохин перешли в «Зенит»

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия трансферы Дмитрий Полоз Александр Ерохин

    «Зенит» объявил о трансфере нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза и полузащитника Александра Ерохина.

    Оба футболиста сборной России на правах свободных агентов подписали контракты с клубом из Санкт-Петербурга на три года.

    25-летний Полоз ранее выступал за «Локомотива». С 2012 года в составе «Ростова» он провел 156 матче и забил 29 мячей.

    27-летний Ерохин выступал за молдавский «Шериф», «Краснодар», «СКА-Энергию» и «Урал».

    Подробную статистику Полоза смотрите здесь, а Ерохина – здесь.

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