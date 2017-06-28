ФИА повторно расследует столкновение Феттеля и Хэмилтона, Тодт недоволен действиями Феттеля

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о том, что повторно расследует инцидент с участием и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

В воскресенье стюарды вынесли Феттелю наказание в виде 10-секундного стоп-энд-гоу, однако затем ФИА решила, что инцидент требует дальнейшего расследования.

Немецкое издание Auto Motor und Sport считает, что президент ФИА Жан Тодт лично недоволен неспортивными действиями Феттеля, который таким образом подает плохой пример. Кроме того, это не первая скандальная история с участие Себастьяна – на прошлогоднем Гран-при Мексики гонщик «Феррари» жестко раскритиковал гоночную дирекцию, а позже написал письменные извинения.

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