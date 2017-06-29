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    Манолас попросил «Зенит» отложить переговоры до понедельника

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас Леандро Паредес

    Защитник «Ромы» Костас Манолас все еще может перейти в «Зенит».

    Ранее питерский клуб договорился с римлянами о трансфере игрока за 33 миллиона евро, однако игрок и «Зенит» пока не достигли соглашения.

    В среду днем Манолас попросил российский клуб отложить переговоры до понедельника и вернулся в Грецию. В начале следующей недели жена футболиста должна родить ребенка.

    «Зенит» хочет завершить переговоры до субботы. 

    Ранее Манолас выразил недовольство тем, что петербургский клуб хочет привязать зарплату в его контракте к рублю.

    Отмечается, что результат переговоров между «Зенитом» и Маноласом не повлияет на трансфер другого игрока «Ромы» Леандро Паредеса. Аргентинский полузащитник дал свое принципиальное согласие на переезд в Россию. До конца недели Паредес должен пройти медобследование.

     

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