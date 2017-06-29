Манолас попросил «Зенит» отложить переговоры до понедельника

Защитник «Ромы» Костас Манолас все еще может перейти в .

Ранее питерский клуб договорился с римлянами о трансфере игрока за 33 миллиона евро, однако игрок и пока не достигли соглашения.

В среду днем Манолас попросил российский клуб отложить переговоры до понедельника и вернулся в Грецию. В начале следующей недели жена футболиста должна родить ребенка.

«Зенит» хочет завершить переговоры до субботы.

Ранее Манолас выразил недовольство тем, что петербургский клуб хочет привязать зарплату в его контракте к рублю.

Отмечается, что результат переговоров между «Зенитом» и Маноласом не повлияет на трансфер другого игрока «Ромы» . Аргентинский полузащитник дал свое принципиальное согласие на переезд в Россию. До конца недели Паредес должен пройти медобследование.