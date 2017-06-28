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    «Зенит» ждет Маноласа, Алвес ушел из «Юве» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Манолас сегодня пройдет медобследование в «Зените». За него и Паредеса в Питере готовы заплатить 60 млн евро.

    2. Еще одним новичком «Зенита» может стать Павон. 21-летний форвард «Бока Хуниорс» стоит 18 млн евро.

    3. Дани Алвес объявил об уходе из «Ювентуса». Бразилец снова будет играть у Гвардиолы.

    4. Данни внезапно перешел в «Славию». Пражская команда также подписала Халила Алтынтопа и Ротаня.

    5. В 1/2 финала молодежного чемпионата Европы Англия уступила Германии в серии пенальти, а Испания победила Италию – благодаря хет-трику Сауля.

    6. Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки Vanity Fair. Смелое фото.

    7. Марков хочет подписать 2-летний контракт на 12 млн долларов. Согласится ли на это «Монреаль»?

    8. Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву, а не в Магнитогорск. В прошлом году Малкин также привозил трофей в Москву.

    9. Вильнев выступил в защиту Феттеля, оштрафованного за столкновение с  Хэмилтоном. «Если хочешь кого-то протаранить, ты будешь держать руль двумя руками».

    10. Ферстаппен оштрафован на 25 000 евро. За отказ общаться с журналистами после гонки в Баку.

    Цитата дня. «Путин в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит». Йоан Молло хвалит президента России.

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