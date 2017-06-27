Пражская «Славия» объявила о трансферах Данни, Алтынтопа и Ротаня

Пражская «Славия» объявила о переходе в команду полузащитников Данни, Халила Алтынтопа и Руслана Ротаня.

Последним клубом Данни был «Зенит», за который португальский полузащитник выступал с 2008 года. Алтынтоп перешел в «Славию» из «Аугсбурга», а Ротань ранее играл в составе «Днепра».

Руководство «Славии» также сообщило, что голкипер Иржи Павленка продолжит карьеру в «Вердере», а полузащитник Ярослав Мигалик перейдет в польскую «Краковию».