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    Пражская «Славия» объявила о трансферах Данни, Алтынтопа и Ротаня

    Теги Зенит Халил Алтынтоп Данни Днепр Руслан Ротань Премьер-лига Россия высшая лига Чехия Славия Прага Аугсбург Ярослав Мигалик Иржи Павленка

    Пражская «Славия» объявила о переходе в команду полузащитников Данни, Халила Алтынтопа и Руслана Ротаня.

    Последним клубом Данни был «Зенит», за который португальский полузащитник выступал с 2008 года. Алтынтоп перешел в «Славию» из «Аугсбурга», а Ротань ранее играл в составе «Днепра».

    Руководство «Славии» также сообщило, что голкипер Иржи Павленка продолжит карьеру в «Вердере», а полузащитник Ярослав Мигалик перейдет в польскую «Краковию».

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