Пражская «Славия» объявила о трансферах Данни, Алтынтопа и Ротаня
Пражская «Славия» объявила о переходе в команду полузащитников Данни, Халила Алтынтопа и Руслана Ротаня.
Последним клубом Данни был «Зенит», за который португальский полузащитник выступал с 2008 года. Алтынтоп перешел в «Славию» из «Аугсбурга», а Ротань ранее играл в составе «Днепра».
Руководство «Славии» также сообщило, что голкипер Иржи Павленка продолжит карьеру в «Вердере», а полузащитник Ярослав Мигалик перейдет в польскую «Краковию».
Jaroslav Tvrdík: Ke klubu se připojí Danny, další posilou bude Halil Altintop a také Ruslan Rotaň. pic.twitter.com/mXt9xQEM8e— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27 июня 2017 г.
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