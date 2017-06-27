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    Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки Vanity Fair

    Теги Серена Уильямс светская хроника фото

    Чемпионка Australian Open Серена Уильямс, в сентябре ожидающая первенца со своим женихом Алексисом Оганяном, стала героиней cover story нового номера журнала Vanity Fair.

    Для материала 35-летнюю американку практически обнаженной сняла Энни Лейбовиц – автор знаменитого портрета беременной Деми Мур 1991 года, сделанного также для Vanity Fair.

    Фото: twitter.com/VanityFair

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