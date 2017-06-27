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    «Зенит» согласился заплатить «Бока Хуниорс» 18 млн евро за 21-летнего форварда Павона

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Кристиан Павон

    Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон продолжит карьеру в «Зените», утверждает аргентинский портал Clarin.

    Петербуржцы согласились выплатить клаусулу – 18 миллионов евро. С остальными выплатами и налогами сумма возрастет до 30 миллионов. Ранее «Бока» отказалась продавать его за 14 миллионов.

    21-летний Павон выступает за «Боку» с 2015 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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