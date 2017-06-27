«Зенит» согласился заплатить «Бока Хуниорс» 18 млн евро за 21-летнего форварда Павона

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон продолжит карьеру в , утверждает аргентинский портал Clarin.

Петербуржцы согласились выплатить клаусулу – 18 миллионов евро. С остальными выплатами и налогами сумма возрастет до 30 миллионов. Ранее «Бока» отказалась продавать его за 14 миллионов.

21-летний Павон выступает за «Боку» с 2015 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.