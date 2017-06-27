Дани Алвес объявил об уходе из «Ювентуса»

Защитник Даниэл Алвес объявил об уходе из .

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за этот год, который я прожил здесь, партнеров по команде и профессионалов, которые здесь работают, клуб, который побеждал и добрался до финала.

Думаю, мое уважение к клубу и болельщикам – показатель преданности, страсти и всех усилий, которые я прикладывал, чтобы сделать команду лучше. Хотел бы извиниться перед болельщиками «Ювентуса», которые могли подумать, что я их оскорбил. У меня никогда не было такого намерения, просто этой мой способ жизни – спонтанность. Это понимает не каждый. Конечно, я не идеален, но мое сердце чисто.

Сегодня заканчиваются наши профессиональные отношения. И я оставлю в себе частичку тех, кто действительно пытался делать «Ювентус» великим клубом. Как вы знаете, это мой грех – я всегда говорю то, что думаю и чувствую.

Чувствую, что я должен сказать спасибо мистеру Маротте за предоставленную возможность. Он настоящий профессионал и очень любит свою работу. Я играю в футбол не из-за денег, а из-за своей любви к этой работе и уважаю тех, кто является его частью.

Хочу, чтобы вы с умом использовали то, что я сделал в клубе. Я люблю футбол, и деньги никогда не убедят меня куда-то отправиться», – написал Алвес.