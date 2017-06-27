Стали известны требования защитника «Монреаля» Андрея Маркова по новому контракту.

По данным журналиста Рено Лавуа, российский хоккеист хочет заключить 2-летнее соглашение на общую сумму 12 млн долларов (6 млн долларов за сезон).

Его зарплата по последнему контракту составляла 5,75 миллиона долларов за сезон.

Марков с 1 июля может оказаться в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне 38-летний защитник провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности «+18».