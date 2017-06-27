Полузащитник Йоан Молло прокомментировал трансферные слухи и поделился впечатлениями от жизни в России.

– Сообщалось, что вы можете уйти из в аренду. Так и есть?

– Сейчас я верю, что буду полезен здесь, но в футболе все быстро меняется. Может, придут три-четыре новичка, тренер скажет, что я не буду играть, и я приму это. Я живу шаг за шагом и не сильно беспокоюсь за будущее. Пока что я могу показать, на что способен.

– Вы правда можете принять российское гражданство?

– Это только слухи.

– Но если бы вам предложили, согласились?

– Почему нет? Кто принимает меня, дает работу и шанс показать себя с лучшей стороны? Я был счастлив в «Крыльях», я счастлив в «Зените», и это самое главное. Россия дала мне все.

Я учу русский, потому что живу и работаю в России. Всего я знаю четыре языка, и это большой плюс. Каждый урок учу новые слова. Последнее слово, которое мы проходили, – «возможность».

– Что вам нравится в России и что не нравится?

– Нравится, что люди ценят тебя, если ты делаешь свою работу хорошо. Плохо играть в минус 20 и снег. Мне нравится Владимир, ваш президент. Он в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит. У моей семьи, да и у многих во Франции очень хорошее мнение о Путине. Он патриот, он защищает свою страну.

– Помните свой единственный гол за «Зенит»?

– Конечно, я им очень дорожу. Всегда стараюсь добавить команде чего-то особенного. Я уверен в себе, не боюсь мяча, люблю брать на себя ответственность. Люди платят мне за то, что я вношу разницу в игре. В нашей работе, а особенно в «Зените», не всегда достаточно играть просто на команду. Жизнь – это борьба: если проиграешь, тебя вытеснят.

– После матча с «Уралом» вы говорили, что поле стадиона напоминает вам «Сантьяго Бернабеу». Шутили?

— Не бывает вещей, идеальных на сто процентов. Газон мог быть лучше, но и так был достаточно неплох. Надеюсь, новым полем все точно будут довольны, – сказал Молло.