Ферстаппен оштрафован на 25000 евро за отказ общаться с журналистами после гонки в Баку

Пилот Макс Ферстаппен был оштрафован на 25000 евро за отказ от общения с журналистами после .

Сам Ферстаппен позже объяснил, что был так сильно расстроен очередным сходом, что решил воздержаться от общения, чтобы не наговорить лишнего.

«В тот момент мне не хотелось разговаривать. Я и так был достаточно сильно расстроен. После финиша я остался на автодроме на полчаса, чтобы обсудить с инженерами саму гонку и поговорить о балансе машины, а затем уехал. Я думаю, что поступил разумно, когда не стал сразу общаться с прессой.

Просто посмотрите, где финишировал Даниэль. Смотря на это, ты легко представляешь, как сам мог оказаться на его месте. В гонке я занимал отличную позицию, команда ожидала от меня отличного результата, как и я от нее», – цитирует Ферстаппена F1i.