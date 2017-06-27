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    Ферстаппен оштрафован на 25000 евро за отказ общаться с журналистами после гонки в Баку

    Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был оштрафован на 25000 евро за отказ от общения с журналистами после Гран-при Азербайджана.

    Сам Ферстаппен позже объяснил, что был так сильно расстроен очередным сходом, что решил воздержаться от общения, чтобы не наговорить лишнего.

    «В тот момент мне не хотелось разговаривать. Я и так был достаточно сильно расстроен. После финиша я остался на автодроме на полчаса, чтобы обсудить с инженерами саму гонку и поговорить о балансе машины, а затем уехал. Я думаю, что поступил разумно, когда не стал сразу общаться с прессой.

    Просто посмотрите, где финишировал Даниэль. Смотря на это, ты легко представляешь, как сам мог оказаться на его месте. В гонке я занимал отличную позицию, команда ожидала от меня отличного результата, как и я от нее», – цитирует Ферстаппена F1i.

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