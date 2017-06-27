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    Манолас завтра пройдет медобследование в «Зените»

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас

    «Зенит» окончательно согласовал трансфер защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

    Греческий футболист завтра пройдет в петербургском клубе медобследование, после чего переход будет завершен официально. 

    Что касается полузащитника Леандро Паредеса, то его трансфер пока что не на этой стадии, но тоже близок к своему завершению. Завтра состоится финальный раунд переговоров между сторонами.

    За трансфер обоих футболистов, как уже сообщалось, «Зенит» заплатит 60 миллионов евро плюс 7 миллионов в качестве бонусов.

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