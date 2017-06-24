«Зенит» заплатит за Маноласа и Паредеса 65-70 млн евро

и «Рома» согласовали сумму компенсации за трансфер и Леандро Паредеса.

Как сообщает Corriere dello Sport, эта сумма составит 45 миллионов евро плюс бонусы.

В то же время журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио утверждает, что за обоих игроков заплатит 65-70 миллионов евро. При этом трансферы будут проведены раздельно.

Манолас дал согласие на переход в «Зенит», но петербуржцы еще не договорились о трансфере с «Ромой». Что касается Паредеса, то его трансфер на данный момент ближе – уже в понедельник или вторник переход может состояться официально.