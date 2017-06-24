Игорь Акинфеев: «Полоскайте, пожалуйста. Ну что мне, пойти повеситься?»
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свою ошибку в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2).
«Давайте не будем говорить про то, на что мы способны на чемпионате мира. Сначала нужно выйти из группы. Как мне кажется, если мы будем продолжать в том же духе, то у нас все получится. Опять же при определенной поддержке.
Критика критикой, но позитивные моменты в нашей игре есть, как бы что ни говорили. Мы все люди и должны друг друга уважать. Готов ли к тому, что будут полоскать? Ничего страшного, полоскайте, пожалуйста.
Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели.
Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом.
Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась», — заявил Акинфеев.
Ошибка Акинфеева, после которой мы вылетели
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