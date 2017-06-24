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    Алонсо потеряет 40 позиций на стартовом поле Гран-при Азербайджана

    Теги Макларен Фернандо Алонсо Хонда Формула-1 Стоффель Вандорн Гран-при Азербайджана

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо потеряет 40 позиций на стартовом поле Гран-при Азербайджана из-за многочисленных замен компонентов двигателя. 

    Еще перед началом уик-энда Фернандо понимал, что его ждет штраф за замену генератора MGU-H и турбонагнетателя на обновленные элементы силовой установки, которые команда собиралась протестировать в пятницу. Кроме того, Алонсо догадывался, что после поломки в Канаде двигателя он наверняка получит новый двигатель внутреннего сгорания.

    В пятницу Алонсо протестировал новую, третью версию двигателя, но в субботу команда решила вернуться ко второй спецификации, что привело к новым штрафам.

    В результате на машине Алонсо заменили не только двигатель внутреннего сгорания (пятый в сезоне), но также MGU-K, MGU-H и турбонагнетатель, что привело к потере еще 25 позиций, помимо первоначальных 15 штрафных мест. 

    Напарник Алонсо, Стоффель Вандорн, получит 30 позиций штрафа – к первоначальным 15 потерянным позициям прибавилось еще 15 за замену MGU-H и турбонагнетателя.

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