Алонсо потеряет 40 позиций на стартовом поле Гран-при Азербайджана

Пилот «Макларена» потеряет 40 позиций на стартовом поле Гран-при Азербайджана из-за многочисленных замен компонентов двигателя.

Еще перед началом уик-энда Фернандо понимал, что его ждет штраф за замену генератора MGU-H и турбонагнетателя на обновленные элементы силовой установки, которые команда собиралась протестировать в пятницу. Кроме того, Алонсо догадывался, что после поломки в Канаде двигателя он наверняка получит новый двигатель внутреннего сгорания.

В пятницу Алонсо протестировал новую, третью версию двигателя, но в субботу команда решила вернуться ко второй спецификации, что привело к новым штрафам.

В результате на машине Алонсо заменили не только двигатель внутреннего сгорания (пятый в сезоне), но также MGU-K, MGU-H и турбонагнетатель, что привело к потере еще 25 позиций, помимо первоначальных 15 штрафных мест.

Напарник Алонсо, , получит 30 позиций штрафа – к первоначальным 15 потерянным позициям прибавилось еще 15 за замену MGU-H и турбонагнетателя.