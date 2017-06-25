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    The Mail on Sunday: весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга

    Теги Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Юрий Жирков Игорь Денисов Алексей Ионов Виктор Файзулин Владимир Гранат Дмитрий Комбаров Сергей Рыжиков Александр Самедов Андрей Ещенко Александр Кержаков сборная России ФИФА допинг ЧМ-2014 Алан Дзагоев Алексей Козлов Денис Глушаков Александр Кокорин Олег Шатов Георгий Щенников Андрей Семенов Максим Канунников Павел Могилевец Юрий Лодыгин

    Все 23 футболиста, которые входили в состав сборной России на ЧМ-2014, подозреваются в применении допинга.

    ФИФА проводит расследование в отношении всех россиян, которые принимали участие в турнире. Кроме того, расследование ведется в отношении еще 11 профессиональных российских игроков, которые не участвовали в ЧМ-2014.

    Футболисты могли быть участниками допинговой программы, предположительно осуществлявшейся в России с 2011 по 2015 год.

    Футболисты попали в поле зрения антидопинговых служб из-за нарушений с образцами мочи. Не исключается, что лучших игроков прикрывали от допинг-тестов, независимо от того, нарушали они правила или нет.

    Состав сборной России на ЧМ-2014:

    вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков;

    защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов;

    полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Павел Могилевец, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов;

    нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.

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