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    Драфт НХЛ. «Тампа» выбрала Волкова под 48-м номером и Липанова под 76-м, «Чикаго» – Алтыбармакяна под 70-м, «Вегас» – Жукова под 96-м

    Теги НХЛ драфт НХЛ Александр Волков Никита Попугаев Дмитрий Саморуков Алексей Липанов

    В Чикаго продолжается 55-й драфт НХЛ.

    Сегодня проходят раунды со второго по седьмой.

    Второй раунд. 

    32. «Колорадо» – з Конор Тимминс («Су Сент-Мэри», OHL), Канада

    33. «Ванкувер» – н Коул Линд («Келоуна», WHL), Канада

    34. «Вегас» – н Николас Хаг («Миссиссага», OHL), Канада

    35. «Филадельфия» (от «Аризоны») – н Айзек Рэтклифф («Гелф», OHL), Канада

    36. «Нью-Джерси» – н Йеспер Боквист («Брюнэс» U20, СуперЭлит), Швеция

    37. «Баффало» – н Маркус Давидссон («Фэрьестад», SHL), Швеция

    38. «Детройт» – з Густав Линдстрем («Альмтуна», Allsvenskan), Швеция

    39. «Даллас» – н Джейсон Робертсон («Кингстон», OHL), США

    40. «Флорида» – н Алекси Хепониеми («Свифт Каррент», WHL), Финляндия

    41. «Лос-Анджелес» – н Джарет Андерсон-Долан («Спокан», WHL), Канада

    42. «Каролина» – н Ээту Луостаринен («Калпа», Liiga), Финляндия

    43. «Виннипег» – з Дилан Самберг («Ватерлоо», USHL), США

    44. «Аризона» – з Филип Вестерлунд («Фрелунда» U20, Суперэлит), Швеция

    45. «Коламбус» – н Александр Тексье («Гренобль», Франция), Франция

    46. «Айлендерс» – з Робин Сало («Спорт», Liiga), Финляндия

    47. «Оттава» – н Алекс Форментон («Лондон», OHL), Канада

    48. «Тампа» – н Александр Волков (СКА-1946, МХЛ), Россия

    49. «Сан-Хосе» – з Марио Ферраро («Де Мойн», USHL), Канада

    50. «Анахайм» – н Максим Комтуа («Викториявилль», QMJHL), Канада

    51. «Питтсбург» – з Захари Лоузон («Руин-Норанда», QMJHL), Канада

    52. «Каролина» – з Люк Мартин (университет Мичигана, NCAA), США

    53. «Бостон» – ц Джек Студничка («Ошава», OHL), Канада

    54. «Баффало» – в Юкко-Пекка Лууконен (ХПК U20, SM-Liiga Jr), Финляндия

    55. «Ванкувер» – н Йонах Гаджович («Оуэн Саунд», OHL), Канада

    56. «Монреаль» – з Джошуа Брук («Муз Джо», WHL), Канада

    57. «Чикаго» – з Йэн Митчелл («Спрюс Гроув», AJHL), Канада

    58. «Монреаль» – н Йони Иконен («Фрелунда» U20, Суперэлит), Финляндия

    59. «Торонто» – з Ээли Рясянен («Кингстгон», OHL), Финляндия

    60. «Анахайм» – н Антуан Моранд («Акади-Батерст», QMJHL), Канада 

    61. «Нэшвилл» – н Грант Мисмэш (USNTDP, USHL), США

    62. «Вегас» – н Джейк Лисишин («Реджайна», WHL), Канада

    Третий и последующие раунды

    ...65. «Вегас» – н Йонас Рендберг («Векше» U20, Суперэлит, Швеция), Дания

    ...70. «Чикаго» – н Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Россия

    ...76. «Тампа» – н Алексей Липанов («Динамо» Балашиха, ВХЛ), Россия

    ...80. «Филадельфия» – в Кирилл Устименко (МХК «Динамо» Санкт-Петербург, МХЛ), Россия

    ...84. «Эдмонтон» – з Дмитрий Саморуков («Гелф», OHL), Россия

    ...86. «Коламбус» – в Даниил Тарасов («Толпар», МХЛ), Россия

    ...96. «Вегас» – в Максим Жуков («Грин Бэй», USHL), Россия

    ...98. «Нью-Джерси» – н Никита Попугаев («Муз Джо», WHL), Россия

    ...106. «Филадельфия» – н Мэттью Строум («Гамильтон», OHL), Канада

    ...107. «Филадельфия» – н Максим Сушко («Оуэн Саунд», OHL), Беларусь

    ...113. «Сент-Луис» – н Алексей Торопченко (ХК МВД, МХЛ), Россия

    ...124. «Торонто» – н Владислав Кара («Барс», ВХЛ), Россия

    ...125. «Колорадо» – н Игорь Швырев («Стальные Лисы», МХЛ), Россия

    ...146. «Эдмонтон» – н Кирилл Максимов («Сагино», OHL), Россия

    ...156. «Колорадо» – н Денис Смирнов (университет Пенсильвании, NCAA), Россия

     

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