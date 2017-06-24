Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии (1:2).

– Станислав Саламович, какие мы мысли в голове?

– Думаю, мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу.

– Какой момент считаете переломным?

– Понятно, что нельзя было пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка, наверное. Много нюансов, хотя мы все равно до последнего играли, хотели сравнять счет. Но не получилось.

– Уже знаете, что хотите сказать после такого матча Игорю Акинфееву? Вообще понимаете природу этой ошибки?

– Ну… Давайте… Мы не ищем ошибок, мы играем в футбол, стараемся играть на максимуме, а все остальное потом разберем.

– Если коротко резюмировать наше выступление на этом турнире, как оно вам в целом?

– Мы сначала декларировали, что хотим побороться за кубок и быть в финале, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь мы точно знаем, над чем еще надо работать.

– Много над чем?

– Есть над чем. Надо проанализировать. Все равно на ходу это не так просто. Надо чуть-чуть успокоиться, – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».