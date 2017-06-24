«Калгари» выменял у защитника Трэвиса Хэмоника.

Компенсацией для «островитян» стали выбор в первом раунде драфта НХЛ-2018 и два выбора во втором раунде (2018 и 2019/2020).

«Флэймс» получили выбор в четвертом раунде драфта-2019 или драфта-2020.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 49 матчей и набрал 14 (3+11) очков при полезности «-21» и среднем игровом времени 20 минут 27 секунд.