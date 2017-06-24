НХЛ. «Калгари» выменял Хэмоника у «Айлендерс»
«Калгари» выменял у «Айлендерс» защитника Трэвиса Хэмоника.
Компенсацией для «островитян» стали выбор в первом раунде драфта НХЛ-2018 и два выбора во втором раунде (2018 и 2019/2020).
«Флэймс» получили выбор в четвертом раунде драфта-2019 или драфта-2020.
В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 49 матчей и набрал 14 (3+11) очков при полезности «-21» и среднем игровом времени 20 минут 27 секунд.
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