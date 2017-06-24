Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

Теперь на его счету 75 голов за национальную команду. Роналду делит с бывшим форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишем второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных.

Лучшим бомбардиром в истории европейских национальных команд остается нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш – 84 гола.

Подробную статистику выступлений Роналду вы можете посмотреть здесь.