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    Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Новой Зеландии Ференц Пушкаш Шандор Кочиш Кубок конфедераций

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

    Теперь на его счету 75 голов за национальную команду. Роналду делит с бывшим форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишем второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских сборных.

    Лучшим бомбардиром в истории европейских национальных команд остается нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш – 84 гола.

    Подробную статистику выступлений Роналду вы можете посмотреть здесь.

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