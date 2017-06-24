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    Гран-при Азербайджана. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Боттас – второй, Райкконен – третий, Квят – 11-й, все результаты

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    Гран-при Азербайджана
    Баку
    24 июня 2017 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.41,983 1.41,275 1.40,593 20
    2 Валттери Боттас «Мерседес» 1.43,026 1.41,502 1.41,027 23
    3 Кими Райкконен «Феррари» 1.42,678 1.42,090 1.41,693 23
    4 Себастьян Феттель «Феррари» 1.42,952 1.41,911 1.41,841 23
    5 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.42,544 1.41,961 1.41,879 22
    6 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.43,162 1.42,467 1.42,111 21
    7 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.43,051 1.42,751 1.42,186 21
    8 Ланс Стролл «Уильямс» 1.43,613 1.42,284 1.42,753 21
    9 Фелипе Масса «Уильямс» 1.43,165 1.42,735 1.42,798 22
    10 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.42,857 1.42,215 1.43,414 20
    11 Даниил Квят «Торо Россо» 1.42,927 1.43,186   19
    12 Карлос Сайнс «Торо Россо» 1.43,489 1.43,347   20
    13 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.44,029 1.43,796   18
    14 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.43,930 1.44,267   12
    15 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.44,317 1.44,603   18
    16 Фернандо Алонсо* «Макларен» 1.44,334     9
    17 Ромен Грожан «Хаас» 1.44,468     10
    18 Маркус Эрикксон «Заубер» 1.44,795     10
    19 Стоффель Вандорн* «Макларен» 1.45,030     8
    20 Джолион Палмер «Рено»       0

    * – Алонсо потеряет 40 позиций за смену компонентов двигателя

    ** – Вандорн потеряет 35 позиций за смену коробки передач и компонентов двигателя

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