Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017.

Команда тренера в первом туре победила Новую Зеландию (2:0), но затем проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Россияне заняли третье место в группе А, набрав три очка по итогам трех матчей.

Сборная России не выходила из группы на крупных турнирах с 2008 года. Тогда команда, которую возглавлял тренер Гус Хиддинк, дошла до полуфинала Евро-2008. После этого сборная России не смогла выйти в финальную часть ЧМ-2010. На Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке конфедераций-2017 россияне завершали борьбу уже на групповом этапе.