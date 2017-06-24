Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций
Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017.
Команда тренера Станислава Черчесова в первом туре победила Новую Зеландию (2:0), но затем проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Россияне заняли третье место в группе А, набрав три очка по итогам трех матчей.
Сборная России не выходила из группы на крупных турнирах с 2008 года. Тогда команда, которую возглавлял тренер Гус Хиддинк, дошла до полуфинала Евро-2008. После этого сборная России не смогла выйти в финальную часть ЧМ-2010. На Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке конфедераций-2017 россияне завершали борьбу уже на групповом этапе.
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