Директор академии «Краснодара» о воспитанниках: «Мечта – «Реал»? Бери манатки и вали в «Реал» или рот закрой»

Коммерческий директор и директор клубной академии Арам Фундукян высказался о воспитанниках, заявляющих о желании играть в других командах.

– Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос, моя мечта – ! Тогда бери манатки и вали в ! Не берут? Тогда, хотя бы из такта, рот закрой!

Каждому молодому игроку, дающему интервью о своих мечтах играть в другом клубе, не лишне понять, что это свинство! Не понимает – значит идиот!

- Мбаппе? (вопрос в комментариях – прим. Sports.ru)

– Неужели мне есть дело до Мбаппе?! У меня и свои школа, и клуб есть, – написал Фундукян в своем твиттере.

Крутая комбинация юниоров «Краснодара»