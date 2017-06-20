Директор академии «Краснодара» о воспитанниках: «Мечта – «Реал»? Бери манатки и вали в «Реал» или рот закрой»
Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян высказался о воспитанниках, заявляющих о желании играть в других командах.
– Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос, моя мечта – «Реал»! Тогда бери манатки и вали в «Реал»! Не берут? Тогда, хотя бы из такта, рот закрой!
Каждому молодому игроку, дающему интервью о своих мечтах играть в другом клубе, не лишне понять, что это свинство! Не понимает – значит идиот!
- Мбаппе? (вопрос в комментариях – прим. Sports.ru)
– Неужели мне есть дело до Мбаппе?! У меня и свои школа, и клуб есть, – написал Фундукян в своем твиттере.
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