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    Директор академии «Краснодара» о воспитанниках: «Мечта – «Реал»? Бери манатки и вали в «Реал» или рот закрой»

    Теги Премьер-лига Россия примера Испания Краснодар Арам Фундукян Академия ФК Краснодар

    Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян высказался о воспитанниках, заявляющих о желании играть в других командах.

    – Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос, моя мечта – «Реал»! Тогда бери манатки и вали в «Реал»! Не берут? Тогда, хотя бы из такта, рот закрой!

    Каждому молодому игроку, дающему интервью о своих мечтах играть в другом клубе, не лишне понять, что это свинство! Не понимает – значит идиот!

    - Мбаппе? (вопрос в комментариях – прим. Sports.ru)

    – Неужели мне есть дело до Мбаппе?! У меня и свои школа, и клуб есть, – написал Фундукян в своем твиттере.

    Крутая комбинация юниоров «Краснодара»

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