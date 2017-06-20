«Спартак» подписал с Зобниным новый 4-летний контракт

объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным.

соглашение красно-белых с 23-летним хавбеком рассчитано на четыре года.

Зобнин перешел в «Спартак» из прошлым летом из «Динамо» и помог команде завоевать чемпионский титул в сезоне-2016/17.

12 июня игрок перенес травму и в настоящее время проходит курс восстановления, ориентировочно он вернется на поле через полгода.

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