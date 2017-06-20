Умер олимпийский чемпион Сергей Мыльников

На 59-м году жизни скончался олимпийский чемпион Сергей Мыльников.

Причины смерти на данный момент неизвестны.

Мыльников является олимпийским чемпионом 1988 года в Калгари, трехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР.

Мыльников – воспитанник «Трактора», играл на позиции вратаря. С 1976 по 1989 год выступал в чемпионате СССР за родной клуб, за исключением периода с 1980 по 1982 год, когда защищал цвета ленинградского СКА.

Позже играл за клуб НХЛ «Квебек Нордикс», ярославское «Торпедо» и шведский «Сэтерс».

Также Мыльников включен в Зал Славы Отечественного хоккея ФХР 2014, награжден орденом «Знак Почета» 1988.