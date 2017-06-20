Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Умер олимпийский чемпион Сергей Мыльников

    Теги Трактор Сергей Мыльников старший

    На 59-м году жизни скончался олимпийский чемпион Сергей Мыльников. 

    Причины смерти на данный момент неизвестны.

    Мыльников является олимпийским чемпионом 1988 года в Калгари, трехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР.

    Мыльников – воспитанник «Трактора», играл на позиции вратаря. С 1976 по 1989 год выступал в чемпионате СССР за родной клуб, за исключением периода с 1980 по 1982 год, когда защищал цвета ленинградского СКА.

    Позже играл за клуб НХЛ «Квебек Нордикс», ярославское «Торпедо» и шведский «Сэтерс».

    Также Мыльников включен в Зал Славы Отечественного хоккея ФХР 2014, награжден орденом «Знак Почета» 1988.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться