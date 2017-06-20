Полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените», сообщает «БИЗНЕС Online».

25-летний хавбек станет уже третьим игроком после Кристиана Нобоа и Дениса Терентьева, перебравшимся в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону в это межсезонье.

В настоящее время игрок находится в расположении сборной России, которая принимает участие в Кубке конфедераций.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания утверждал, что клуб не интересуется Полозом.