«БИЗНЕС Online»: Полоз переходит в «Зенит»
Полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените», сообщает «БИЗНЕС Online».
25-летний хавбек станет уже третьим игроком после Кристиана Нобоа и Дениса Терентьева, перебравшимся в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону в это межсезонье.
В настоящее время игрок находится в расположении сборной России, которая принимает участие в Кубке конфедераций.
Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания утверждал, что клуб не интересуется Полозом.
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