Школьники займут свободные места на матчах Кубка конфедераций в Сочи

Руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков высказался о проблеме посещаемости на Кубке конфедераций в городе.

«У нас не так много свободных мест. Официальная вместимость стадиона на время Кубка конфедераций 41 986 мест. Получается, вчера было чуть больше 10 тысяч свободных мест на стадионе.

Мы прорабатываем с городом и вопрос привлечения детей на свободные места турнира. Если в последний момент не будет продаж, мы компенсируем свободные места приглашением школьников.

Рассчитывали на цифру 28-30 тысяч зрителей по матчам группового этапа. Конечно, мы ожидаем большой наплыв зрителей на полуфинальные матчи.

Сами понимаете, что если будет играть сборная России, то здесь не останется ни одного свободного места. Мы готовы к этому, разумеется», – сказал Марков.

Австралия – Германия. Матч посетили 28605 зрителей