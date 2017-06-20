Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против сборной Португалии.

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Криштиану Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс.

Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда судьи. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», — сказал Орлов.

Ранее стало известно, что нападающий «Реала» обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро и предстанет перед испанским судом 31 июля.

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на «Открытие Арене». Начало — в 18.00 по московскому времени.

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