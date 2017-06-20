Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Орлов: «Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии сборная России Геннадий Орлов Кубок конфедераций

    Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против сборной Португалии.

    «Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Криштиану Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс.

    Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда судьи. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», — сказал Орлов.

    Ранее стало известно, что нападающий «Реала» обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро и предстанет перед испанским судом 31 июля.

    Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на «Открытие Арене». Начало — в 18.00 по московскому времени.

    Мутко шутит про голландцев и марихуану

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться