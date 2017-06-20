Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Тот высказался против системы видеоповторов в футболе и сравнил себя с Джордано Бруно.

«Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь, это будет лучший вариант.

Ну, а как по-другому? Как в детстве? Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте играть, мячом из бычьего пузыря.

Детство Будогосского было давным-давно, тогда и бутс, наверное, не было.

Если во всем мире все идет вперед, технологии применяются для всего, а мы будем жить в 15 веке. Давайте так», — сказал Карпин в эфире «Тотального разбора».