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    Валерий Карпин: «Предлагаю сжечь Будогосского, как Бруно, это будет лучший вариант»

    Теги судьи Валерий Карпин Андрей Будогосский

    Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Тот высказался против системы видеоповторов в футболе и сравнил себя с Джордано Бруно.

    «Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь, это будет лучший вариант.

    Ну, а как по-другому? Как в детстве? Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте играть, мячом из бычьего пузыря.

    Детство Будогосского было давным-давно, тогда и бутс, наверное, не было.

    Если во всем мире все идет вперед, технологии применяются для всего, а мы будем жить в 15 веке. Давайте так», — сказал Карпин в эфире «Тотального разбора».

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