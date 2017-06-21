Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Тимофей Мозгов перешел в «Бруклин»

    Теги переходы Лейкерс Бруклин НБА Тимофей Мозгов Брук Лопес Д’Анджело Расселл

    «Лейкерс» и «Бруклин» договорились об обмене, в рамках которого российский центровой Тимофей Мозгов станет игроком «Нетс». Как информирует ESPN, по условиям сделки в «Бруклин» также отправится разыгрывающий Д’Анджело Расселл, а «Лейкерс» получат центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017.

    Тем самым «Лейкерс» разгрузили платежную ведомость, избавившись от контракта Мозгова. Место Расселла в составе, скорее всего, займет разыгрывающий, которого команда планирует получить на драфте: Лонзо Болл или ДеАарон Фокс.

    Теперь у «Лейкерс» 2-й, 27-й и 28-й пики драфта-2017.

    Соглашение Мозгова было подписано на четыре сезона прошлым летом. По его условиям он получит 64 миллиона долларов.

    Как отмечает инсайдер Эдриан Воджнаровски, этот обмен – часть плана «Лейкерс» по разгрузке зарплатной ведомости для приглашения Пола Джорджа и ЛеБрона Джеймса. О возможном уходе ЛеБрона из «Кливленда» Воджнаровски сообщал чуть раньше.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться