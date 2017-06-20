Прокуратура Испании обвинила Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро
Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реала» Жозе Моуринью.
Португальский тренер, ныне возглавляющий «Манчестер Юнайтед», обвиняется в неуплате налогов.
Сообщается, что в период с 2011 по 2012 год 54-летний Моуринью уклонился от уплаты налогов на общую сумму 3,3 миллиона евро.
Напомним, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты нападающему «Реала» Криштиану Роналду.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.