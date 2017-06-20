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    Прокуратура Испании обвинила Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания происшествия

    Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру «Реала» Жозе Моуринью.

    Португальский тренер, ныне возглавляющий «Манчестер Юнайтед», обвиняется в неуплате налогов.

    Сообщается, что в период с 2011 по 2012 год 54-летний Моуринью уклонился от уплаты налогов на общую сумму 3,3 миллиона евро.

    Напомним, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

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