Прокуратура Испании обвинила Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 млн евро

Прокуратура Испании выдвинула обвинения бывшему главному тренеру Жозе Моуринью.

Португальский тренер, ныне возглавляющий , обвиняется в неуплате налогов.

Сообщается, что в период с 2011 по 2012 год 54-летний Моуринью уклонился от уплаты налогов на общую сумму 3,3 миллиона евро.

Напомним, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты нападающему «Реала» Криштиану Роналду.