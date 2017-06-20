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    Алвес сообщил «Ювентусу» о своем желании уйти, стороны могут расторгнуть контракт

    Теги Челси Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия Даниэл Алвес серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта

    Защитник Даниэл Алвес сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании перейти в другую команду.

    Агент футболиста встретился с генеральным директором туринского клуба Беппе Мароттой. Наиболее вероятен такой сценарий, при котором стороны расторгнут контракт по соглашению.

    После расторжения контракта защитник сможет перейти в «Манчестер Сити» или «Челси».

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