Алвес сообщил «Ювентусу» о своем желании уйти, стороны могут расторгнуть контракт
Защитник Даниэл Алвес сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании перейти в другую команду.
Агент футболиста встретился с генеральным директором туринского клуба Беппе Мароттой. Наиболее вероятен такой сценарий, при котором стороны расторгнут контракт по соглашению.
После расторжения контракта защитник сможет перейти в «Манчестер Сити» или «Челси».
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