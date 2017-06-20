Алвес сообщил «Ювентусу» о своем желании уйти, стороны могут расторгнуть контракт

Защитник Даниэл Алвес сообщил руководству о своем желании перейти в другую команду.

Агент футболиста встретился с генеральным директором туринского клуба . Наиболее вероятен такой сценарий, при котором стороны расторгнут контракт по соглашению.

После расторжения контракта защитник сможет перейти в «Манчестер Сити» или .