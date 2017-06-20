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    «Зенит» предложил «Роме» 30 млн евро за Маноласа

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Рамон Родригес Мончи Костас Манолас Эусебио Ди Франческо Джанлука Ди Марцио Джеймс Паллотта

    Защитник «Ромы» Костас Манолас может перейти в «Зенит».

    Вчера агент 26-летнего грека встречался со спортивным директором римлян Мончи, чтобы обсудить предложение российского клуба в размере 30 миллионов евро.

    Решение о трансфере Маноласа будет приниматься коллегиально с участием Мончи, президента «Ромы» Джеймса Паллотты и нового тренера Эусебио Ди Франческо.

    Клуб после достижения договоренности о переходе Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» не нуждается в продаже игроков, чтобы сбалансировать бюджет, поэтому римляне выслушают все предложения по Маноласу, прежде чем озвучить свою позицию.

    Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга готов платить Маноласу 3,5 миллиона евро в год. Футболист уже дал согласие на переход.

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