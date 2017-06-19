Видеоповторы решают, огненная ничья Португалии и Мексики, клубы НХЛ защитили игроков и другие новости дня
1. Кубок конфедераций-2017. Португалия и Мексика зажгли и сыграли вничью, чилийцы разобрались с Камеруном.
2. Повторы врываются в мировой футбол: голы Пепе и Варгаса на КК-2017 были отменены из-за офсайда после консультации с видеоассистентом. Как вам?
3. НХЛ опубликовала списки защищенных игроков перед драфтом расширения.
4. Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», а Зидан и Рамос звонят ему, чтобы он остался в «Реале».
5. «Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в седьмой раз подряд, Шубенков – 2-й, Сидорова – 4-я.
6. В Казани распространяют билеты на матчи Кубка конфедераций среди личного состава МВД. Упс.
7. Итальянские фанаты забросали Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми долларами на Евро U-21.
8. Мужская волейбольная сборная России победила Иран (3-0) в матче Мировой лиги и попала в «Финал шести».
9. В РФПЛ в сезоне-2017/18 не будет видеоповторов (слишком сложно).
10. Бюджет рижского «Динамо» составит около 12 млн евро, основной спонсор – «Газпромэкспорт».
11. Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича.
12. ЦСКА предложил Милошу Теодосичу около 34 млн долларов на 5 лет.
13. Французский тренер Хагенауэр женился на швейцарском фигуристе.
14. Российская команда Virtus.pro выиграла The Summit и получила приглашение на чемпионат мира по Dota 2.
Цитата дня. «Готовы биться со всеми соперниками, чтобы «Зенит» решал свои вопросы в борьбе за чемпионство и выход в Лигу чемпионов». Гендиректор «Тосно» и конкурентная борьба.
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