Видеоповторы решают, огненная ничья Португалии и Мексики, клубы НХЛ защитили игроков и другие новости дня

1. Кубок конфедераций-2017. Португалия и Мексика зажгли и сыграли вничью, чилийцы разобрались с Камеруном.

2. Повторы врываются в мировой футбол: голы Пепе и Варгаса на КК-2017 были отменены из-за офсайда после консультации с видеоассистентом. Как вам?

3. НХЛ опубликовала списки защищенных игроков перед драфтом расширения.

4. Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», а Зидан и Рамос звонят ему, чтобы он остался в «Реале».

5. «Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в седьмой раз подряд, Шубенков – 2-й, Сидорова – 4-я.

6. В Казани распространяют билеты на матчи Кубка конфедераций среди личного состава МВД. Упс.

7. Итальянские фанаты забросали Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми долларами на Евро U-21.

8. Мужская волейбольная сборная России победила Иран (3-0) в матче Мировой лиги и попала в «Финал шести».

9. В РФПЛ в сезоне-2017/18 не будет видеоповторов (слишком сложно).

10. Бюджет рижского «Динамо» составит около 12 млн евро, основной спонсор – «Газпромэкспорт».

11. Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича.

12. ЦСКА предложил Милошу Теодосичу около 34 млн долларов на 5 лет.

13. Французский тренер Хагенауэр женился на швейцарском фигуристе.

14. Российская команда Virtus.pro выиграла The Summit и получила приглашение на чемпионат мира по Dota 2.

Цитата дня. «Готовы биться со всеми соперниками, чтобы «Зенит» решал свои вопросы в борьбе за чемпионство и выход в Лигу чемпионов». Гендиректор «Тосно» и конкурентная борьба.